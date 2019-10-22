Якутские инженеры создали маячки для поиска пропавших людей

СЕГОДНЯ 06:37 2019-10-22T06:37:41+03:00

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В рамках проекта «Одиссея» якутские инженеры представили систему звуко-световых маяков для поиска пропавших людей. В рамках проекта «Одиссея» участники должны были разработать технологии, которые будут работать при любой погоде, в любое время суток и обеспечат эффективный поиск пропавшего в лесу, даже если у него нет с собой телефона или другого источника связи.

Технология якутской команды «Находка» базируется на взаимодействии всего комплекса: отряда спасателей, оборудования и самого потерявшегося человека. Все маяки объединены в единую радиосеть и могут работать в автономном режиме независимо от наличия сотовой связи. Изобретение уже помогало якутским спасателям находить пропавших в самых суровых природных условиях.

ИСТОЧНИК KP.RU