2019-10-22T06:37:41+03:00
Общество

Якутские инженеры создали маячки для поиска пропавших людей

Изобретение было представлено в рамках проекта «Одиссея»
Ольга Донская
Поделиться:
--
Изменить размер текста:

В рамках проекта «Одиссея» якутские инженеры представили систему звуко-световых маяков для поиска пропавших людей. В рамках проекта «Одиссея» участники должны были разработать технологии, которые будут работать при любой погоде, в любое время суток и обеспечат эффективный поиск пропавшего в лесу, даже если у него нет с собой телефона или другого источника связи.

Технология якутской команды «Находка» базируется на взаимодействии всего комплекса: отряда спасателей, оборудования и самого потерявшегося человека. Все маяки объединены в единую радиосеть и могут работать в автономном режиме независимо от наличия сотовой связи. Изобретение уже помогало якутским спасателям находить пропавших в самых суровых природных условиях.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Алданском районе Якутии незаконно отказывали в замене водительских удостоверений
68-летний водитель врезался в столб в Якутске
Пьяный водитель без прав, выехал на встречку в Якутске и столкнулся с другим авто
В поселке Витим в Якутии выявили служебный подлог
В Покровске пройдет открытие арт-объекта «Трилобит»
В Оленекском районе отобрали ребенка у матери, избивавшей его
На паромной переправе Якутск-Нижний Бестях действуют летние тарифы
В Якутске сбили 11-летнего мальчика, переходящего дорогу в неположенном месте
Погода на 22 октября в Якутске
Якутянин заплатит 173 тысячи рублей за незаконно вырубленную лиственницу
Якутские спасатели вызволили маму с трехмесячным малышом с балкона. Их нечаянно запер двухлетний малыш
В Якутске не хватает газовых сетей
Случайное знакомство привело к ограблению: в Нерюнгри молодой парень отобрал у девушки телефон
Агрессивного водителя якутской маршрутки уволили
В Якутске заработала Школа кадрового резерва
В Якутии застолье закончилось трагедией: мужчина зарезал свою знакомую
Следователи проверяют обстоятельства гибели 22-летнего рабочего на конезаводе в Якутии
Туман нарушил работу аэропорта Якутск
Прямой эфир в соцсетях: Айсен Николаев ответит на вопросы якутян
В Якутске временно отключат свет
В Верхоянском районе планируют расселить 13 тысяч квадратов жилищного фонда
Якутянка выступит на чемпионате мира по бодибилдингу
22 октября в Якутске отключат холодную воду
Николай Валуев подписал соглашение о сотрудничестве с Советом отцов Якутии
Якутский боец смешанных единоборств победил на международном турнире
В очереди на получение земли в Якутске стоят шесть тысяч многодетных семей
«Гордость Якутии»: определена пятерка финалистов народной премии в номинации «Учитель»