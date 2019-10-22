Пьяный водитель без прав, выехал на встречку в Якутске и столкнулся с другим авто
21 октября в центре города, на перекрестке улиц Ярославского и Аммосова, произошло ДТП. Столкнулись два автомобиля.
33-летний водитель Mazda Familia выехал на встречную полосу, и столкнулся с автомашиной Toyota Ractis, за рулем которой сидела 41-летняя женщина. В результате аварии водитель Toyota Ractis получила ушибы.
У виновника ДТП установлено состояние алкогольного опьянения, которое показал анализ с результатом в 0,96 мг/л, что превышает допустимую норму. Также установлено, что мужчина не имеет водительского удостоверения.
На водителя составлен административный материал, по факту ДТП проводится проверка.
ИСТОЧНИК KP.RU