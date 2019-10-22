В поселке Витим в Якутии выявили служебный подлог
Как стало известно прокуратуре республики, администрация поселка Витим и индивидуальный предприниматель заключили муниципальный контракт на ремонт фундамента многоквартирного жилого дома. Сумма контракта составила свыше 2 млн рублей.
Стороны подписали акты приемки выполненных работ, и предприниматель получил оплату. Но, как оказалось, работы по ремонту фундамента многоквартирного дома выполнены не полностью, а разница между фактически выполненными работами и суммой произведенной оплаты составила более 343 тысяч рублей. По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о служебном подлоге. В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные мероприятия.
ИСТОЧНИК KP.RU