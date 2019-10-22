2019-10-22T04:18:11+03:00
Звезды

В Покровске пройдет открытие арт-объекта «Трилобит»

Скамейку-скульптуру создал Николай Чоччосов
Ольга Донская
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В Покровске пройдет открытие арт-объекта «Трилобит». Необычная скамейка-скульптура была создана Николаем Чоччосовым.

Трилобит - вымершее 270 миллионов лет назад животное, но его останки до сих пор находят в Хангаласском районе.

Также в этот день фестиваль «LETO YAKUTIA» вместе с создателем скульптуры проведет два мастер-класса – первый инклюзивный, для особенных детей и второй для всех желающих.

ИСТОЧНИК KP.RU

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