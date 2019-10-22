В Покровске пройдет открытие арт-объекта «Трилобит»
Скамейку-скульптуру создал Николай Чоччосов
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В Покровске пройдет открытие арт-объекта «Трилобит». Необычная скамейка-скульптура была создана Николаем Чоччосовым.
Трилобит - вымершее 270 миллионов лет назад животное, но его останки до сих пор находят в Хангаласском районе.
Также в этот день фестиваль «LETO YAKUTIA» вместе с создателем скульптуры проведет два мастер-класса – первый инклюзивный, для особенных детей и второй для всех желающих.
ИСТОЧНИК KP.RU