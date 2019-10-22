СЕГОДНЯ 04:18 2019-10-22T04:18:11+03:00

Изменить размер текста: A A

В Покровске пройдет открытие арт-объекта «Трилобит». Необычная скамейка-скульптура была создана Николаем Чоччосовым.

Трилобит - вымершее 270 миллионов лет назад животное, но его останки до сих пор находят в Хангаласском районе.

Также в этот день фестиваль «LETO YAKUTIA» вместе с создателем скульптуры проведет два мастер-класса – первый инклюзивный, для особенных детей и второй для всех желающих.

ИСТОЧНИК KP.RU