2019-10-22T04:02:48+03:00
Происшествия

В Оленекском районе отобрали ребенка у матери, избивавшей его

Женщина побоями воспитывала девочку
Ольга Донская
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--Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Прокуратура Оленёкского района утвердила обвинение по уголовному делу в отношении местной жительницы, которую обвиняют в ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним.

По версии следствия, обвиняемая воспитывала свою дочь жестокими способами, во время предварительного расследования установлено 10 фактов применения насилия – мать била кулаками ребенка по лицу, спине, толкала ее и дергала за волосы. Своей жестокостью женщина причиняла ей физические, психические и нравственные страдания.

Ребенок отобран у матери, органами опеки приняты меры к ограничению её в родительских правах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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