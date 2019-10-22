В Оленекском районе отобрали ребенка у матери, избивавшей его
Прокуратура Оленёкского района утвердила обвинение по уголовному делу в отношении местной жительницы, которую обвиняют в ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним.
По версии следствия, обвиняемая воспитывала свою дочь жестокими способами, во время предварительного расследования установлено 10 фактов применения насилия – мать била кулаками ребенка по лицу, спине, толкала ее и дергала за волосы. Своей жестокостью женщина причиняла ей физические, психические и нравственные страдания.
Ребенок отобран у матери, органами опеки приняты меры к ограничению её в родительских правах.
ИСТОЧНИК KP.RU