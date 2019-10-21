2019-10-21T09:45:44+03:00
Происшествия

Якутянин заплатит 173 тысячи рублей за незаконно вырубленную лиственницу

Он вырубил 54 кубометров леса
Ольга Донская
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В Горном районе оштрафовали мужчину за незаконную вырубку леса. Злоумышленник заплатит 173 тысячи рублей за 54 кубометров деревьев.

У обвиняемого не было разрешительных документов, в результате его преступных действий Российской Федерации причинен ущерб в размере свыше 173 тысяч рублей. Его признали виновным в совершении преступления по статье «Незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере». Приговор суда вступил в законную силу.

Однако мужчина не возместил ущерб добровольно, поэтому прокуратура обратилась в суд с иском в интересах Российской Федерации о взыскании ущерба, причиненного преступлением. Суд рассмотрел и удовлетворил заявление прокурора. Решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано сторонами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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