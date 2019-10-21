Якутские спасатели вызволили маму с трехмесячным малышом с балкона. Их нечаянно запер двухлетний малыш

СЕГОДНЯ 09:40 2019-10-21T09:40:11+03:00

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Сегодня, 21 октября на пульт оперативного дежурного Службы спасения Якутии поступило сообщение о том, что двухлетний малыш нечаянно закрыл маму с трехмесячным ребенком на балконе.

Мама с младенцем вышла подышать воздухом, как мальчик решил поиграть. Дежурная смена оперативно выехала на место происшествия и в присутствии участкового полиции, вскрыли входную дверь и открыли балконную дверь.

К счастью все обошлось благополучно и никто не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU