Якутские спасатели вызволили маму с трехмесячным малышом с балкона. Их нечаянно запер двухлетний малыш
Никто не пострадал
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Сегодня, 21 октября на пульт оперативного дежурного Службы спасения Якутии поступило сообщение о том, что двухлетний малыш нечаянно закрыл маму с трехмесячным ребенком на балконе.
Мама с младенцем вышла подышать воздухом, как мальчик решил поиграть. Дежурная смена оперативно выехала на место происшествия и в присутствии участкового полиции, вскрыли входную дверь и открыли балконную дверь.
К счастью все обошлось благополучно и никто не пострадал.
ИСТОЧНИК KP.RU