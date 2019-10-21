2019-10-21T09:05:12+03:00
Общество

В Якутске не хватает газовых сетей

Населению все чаще отказывают в газификации
Ольга Донская
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--Фото: ЯСИА
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Якутск активно развивается и застраивается, но несмотря на это не все хозяева участков могут рассчитывать на газификацию, потому что все более актуальной становится проблема пропускной способности (дефицита) газовых сетей.

Сами заказчики беспорядочно строили газовые сети в течении нескольких лет, не обращая внимания на возможный рост количества потребителей. Из-за этого, сейчас населению все чаще и чаще отказывают в газификации.

В перечень дефицитных участков входят целые ряды улиц по Маганскому тракту, возле озера Сергелях и в районе Птицефабрики. Полный перечень указан на официальном сайте АО «Сахатранснефтегаз».

ИСТОЧНИК KP.RU

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