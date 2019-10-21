В Якутске не хватает газовых сетей
Якутск активно развивается и застраивается, но несмотря на это не все хозяева участков могут рассчитывать на газификацию, потому что все более актуальной становится проблема пропускной способности (дефицита) газовых сетей.
Сами заказчики беспорядочно строили газовые сети в течении нескольких лет, не обращая внимания на возможный рост количества потребителей. Из-за этого, сейчас населению все чаще и чаще отказывают в газификации.
В перечень дефицитных участков входят целые ряды улиц по Маганскому тракту, возле озера Сергелях и в районе Птицефабрики. Полный перечень указан на официальном сайте АО «Сахатранснефтегаз».
ИСТОЧНИК KP.RU