Случайное знакомство привело к ограблению: в Нерюнгри молодой парень отобрал у девушки телефон

СЕГОДНЯ 08:48 2019-10-21T08:48:32+03:00

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В полицию обратилась жительница Нерюнгри с заявлением об ограблении. По словам потерпевшей, неизвестный мужчина выхватил у нее из рук ее смартфон.

Сотрудники уголовного розыска установили личность грабителя. Им оказался ранее судимый безработный 23-летний мужчина. Обвиняемый и потерпевшая ночью отдыхали в одном и том же увеселительном заведении. Выйдя на улицу, подозреваемый увидел девушку, с которой решил познакомиться. Перекинувшись парой фраз, девушка сказала, что ей пора идти домой. Тогда, парень заметил у нее в руках дорогой смартфон. Он догнал девушку, выхватил телефон из ее рук и скрылся.

Похищенный телефон изъяли. Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».

ИСТОЧНИК KP.RU