2019-10-21T08:48:32+03:00
Происшествия

Случайное знакомство привело к ограблению: в Нерюнгри молодой парень отобрал у девушки телефон

Молодые люди познакомились в увеселительном заведении
Ольга Донская
Поделиться:
--
Изменить размер текста:

В полицию обратилась жительница Нерюнгри с заявлением об ограблении. По словам потерпевшей, неизвестный мужчина выхватил у нее из рук ее смартфон.

Сотрудники уголовного розыска установили личность грабителя. Им оказался ранее судимый безработный 23-летний мужчина. Обвиняемый и потерпевшая ночью отдыхали в одном и том же увеселительном заведении. Выйдя на улицу, подозреваемый увидел девушку, с которой решил познакомиться. Перекинувшись парой фраз, девушка сказала, что ей пора идти домой. Тогда, парень заметил у нее в руках дорогой смартфон. Он догнал девушку, выхватил телефон из ее рук и скрылся.

Похищенный телефон изъяли. Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Якутске не хватает газовых сетей
Агрессивного водителя якутской маршрутки уволили
В Якутске заработала Школа кадрового резерва
В Якутии застолье закончилось трагедией: мужчина зарезал свою знакомую
Следователи проверяют обстоятельства гибели 22-летнего рабочего на конезаводе в Якутии
Туман нарушил работу аэропорта Якутск
Прямой эфир в соцсетях: Айсен Николаев ответит на вопросы якутян
В Якутске временно отключат свет
В Верхоянском районе планируют расселить 13 тысяч квадратов жилищного фонда
Якутянка выступит на чемпионате мира по бодибилдингу
22 октября в Якутске отключат холодную воду
Николай Валуев подписал соглашение о сотрудничестве с Советом отцов Якутии
Якутский боец смешанных единоборств победил на международном турнире
В очереди на получение земли в Якутске стоят шесть тысяч многодетных семей
«Гордость Якутии»: определена пятерка финалистов народной премии в номинации «Учитель»