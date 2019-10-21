В Якутске заработала Школа кадрового резерва
Обучаться в ней смогут руководители муниципальных образовательных учреждений
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В Якутске начала работу Школа кадрового резерва для руководителей муниципальных образовательных учреждений города. Слушатели школы ознакомятся с теорией и практикой базовых управленческих навыков.
В программе обучения пять модулей, которые будут проводиться на протяжении 2019-2020 учебного года. Цель работы школы - совершенствование профессиональных компетенций будущих руководителей для эффективного управления образовательным учреждением. В работе школы примут участие 25 молодых педагогов.
ИСТОЧНИК KP.RU