В Якутске заработала Школа кадрового резерва

СЕГОДНЯ 08:33 2019-10-21T08:33:51+03:00

Обучаться в ней смогут руководители муниципальных образовательных учреждений

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В Якутске начала работу Школа кадрового резерва для руководителей муниципальных образовательных учреждений города. Слушатели школы ознакомятся с теорией и практикой базовых управленческих навыков.

В программе обучения пять модулей, которые будут проводиться на протяжении 2019-2020 учебного года. Цель работы школы - совершенствование профессиональных компетенций будущих руководителей для эффективного управления образовательным учреждением. В работе школы примут участие 25 молодых педагогов.

ИСТОЧНИК KP.RU