2019-10-21T08:18:46+03:00
Происшествия

В Якутии застолье закончилось трагедией: мужчина зарезал свою знакомую

Осознав свое преступление, он вызвал скорую
Ольга Донская
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В Нюрбинском районе Якутии 36-летнего мужчину осудили на 8 с половиной лет за убийство. Он зарезал свою собутыльницу.

В июле 2019 года осужденный распивал спиртные напитки в компании своих знакомых. На застолье присутствовала и погибшая. После веселья мужчина решил проводить домой потерпевшую, она согласилась, но по пути между ними возникла ссора. В приступе агрессии обвиняемый два раза ударил спутницу в грудь и спину.

Осознав, что совершил тяжкое преступление, убийца вызвал карету скорой помощи, но пострадавшую спасти не удалось, она скончалась в отделении районной больницы. Обвиняемого заключили под стражу, суд вынес приговор 8 с половиной лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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