2019-10-21T07:56:40+03:00
Происшествия

Следователи проверяют обстоятельства гибели 22-летнего рабочего на конезаводе в Якутии

Трагедия произошла в Хангаласском районе республики
Нинель ГУСЕВА
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По факту гибели рабочего проводится процессуальная проверка.По факту гибели рабочего проводится процессуальная проверка.
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Следователи проверяют обстоятельства гибели 22-летнего рабочего на конезаводе в Хангаласском районе Якутии. Трагедия произошла на конезаводе «Берте» в селе Улахан-Аан 19 октября.

По данным следствия, во время корма крупного рогатого скота в коровнике, расположенном Хангаласского района, 22-летний рабочий попал в кормораздатчик и получил травмы, не совместимые с жизнью.

По факту гибели рабочего проводится процессуальная проверка, в рамках которой будут установлены причины и обстоятельства произошедшего.

По результатам проверки будет принято соответствующее решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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