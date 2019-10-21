Следователи проверяют обстоятельства гибели 22-летнего рабочего на конезаводе в Якутии
Следователи проверяют обстоятельства гибели 22-летнего рабочего на конезаводе в Хангаласском районе Якутии. Трагедия произошла на конезаводе «Берте» в селе Улахан-Аан 19 октября.
По данным следствия, во время корма крупного рогатого скота в коровнике, расположенном Хангаласского района, 22-летний рабочий попал в кормораздатчик и получил травмы, не совместимые с жизнью.
По факту гибели рабочего проводится процессуальная проверка, в рамках которой будут установлены причины и обстоятельства произошедшего.
По результатам проверки будет принято соответствующее решение.
ИСТОЧНИК KP.RU