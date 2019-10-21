СЕГОДНЯ 06:19 2019-10-21T06:19:49+03:00

К обеду метеоусловия в Якутске нормализовались.

Два рейса центрального расписания были направлены на запасной аэродром в Нерюнгри

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Сегодня, 21 октября, сильный туман нарушил работу аэропорта Якутск. Два рейса были направлены на запасной аэродром в Нерюнгри.

Заложниками погоды стали пассажиры регулярных рейсов «Москва-Якутск» авиакомпаний «Аэрофлот» и «Якутия», которые должны были совершить посадку в столице республики в 09:10 и в 06:20 утра соответственно.

К обеду метеоусловия в Якутске нормализовались. По данным онлайн-табло аэропорта «Якутск», прибытие борта «Якутии» ожидается в 12:30, «Аэрофлота» - в 13:00.

ИСТОЧНИК KP.RU