2019-10-21T06:09:52+03:00
Политика

Прямой эфир в соцсетях: Айсен Николаев ответит на вопросы якутян

Диалог с главой Якутии пройдет сразу на четырех платформах: «ВКонтакте», «Instagram», «Facebook» и «Одноклассники»
Нинель ГУСЕВА
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Прямой эфир состоится сегодня, 21 октября, в 19:00.Прямой эфир состоится сегодня, 21 октября, в 19:00.
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Сегодня, 21 октября, в 19:00 состоится прямой эфир главы Якутии Айсена Николаева.

Ставшее уже традиционным мероприятие пройдет сразу в четырёх социальных сетях: «ВКонтакте», «Instagram», «Facebook» и «Одноклассники».

Любой желающий может задать главе Якутии интересующие его вопросы, высказать свои идеи и предложения по улучшению жизни в республике.

ИСТОЧНИК KP.RU

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