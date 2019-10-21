В Якутске временно отключат свет
График отключений на 21 октября
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В Якутске временно отключат свет. Временная остановка подачи электроэнергии связана с работами на линиях.
Отключения начнутся с 9:00 утра и продлятся до 17:00, без света останутся жильцы СОТ Птицевод, улиц Кирова, Каландаришвили, Чернышевского, Автодорожная, Покровский тракт 4 км, Габышева, Автомобилистов, Сосновая, Кольцевая, Луговая, Сергеляхское поле, район Наркологии, Красильникова, Сергеляхское шоссе и другие.
Также отключения коснутся жителей пригородного поселка Маган.
ИСТОЧНИК KP.RU