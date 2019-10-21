В Верхоянском районе планируют расселить 13 тысяч квадратов жилищного фонда

СЕГОДНЯ 04:07 2019-10-21T04:07:26+03:00

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В Верхоянском районе Якутии планируется расселить почти 13 тысяч кв метров жилищного фонда. Об этом сказал первый заместитель председателя правительства республики Алексей Стручков.

По словам вице-премьера, во время второго этапа нацпроекта “Жилье и городская среда” в районе планируется расселение порядка 13 тыс кв.м. жилищного фонда. Существует проблема с домами, которые не попали в программу, так как были признаны аварийными после 1 января 2017 года, но этот вопрос решится на уровне правительства республики.

ИСТОЧНИК KP.RU