Якутянка выступит на чемпионате мира по бодибилдингу
На прошедших выходных в Перми прошел 31-ый чемпионат России по бодибилдингу и мультитурнир по силовым видам спорта Perm Power Expo. На этом соревновании якутянка Алена Агафонова заняла четвертое место, а это значит, что спортсменка завоевала право представить Россию на чемпионате мира.
Чемпионат мира по бодибилдингу пройдет 16 ноября в Риге. На прошедших соревнованиях вышли 700 лучших культуристов из 70 городов России и Восточной Европы. Победное шествие Алены Агафоновой началась всего месяц назад, когда спортсменка стала абсолютной чемпионкой Ленинградской области.
ИСТОЧНИК KP.RU