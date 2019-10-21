2019-10-21T03:39:02+03:00
Спорт

Якутянка выступит на чемпионате мира по бодибилдингу

Алена Агафонова стала четвертой на чемпионате России
Ольга Донская
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--Фото: Социальные сети
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На прошедших выходных в Перми прошел 31-ый чемпионат России по бодибилдингу и мультитурнир по силовым видам спорта Perm Power Expo. На этом соревновании якутянка Алена Агафонова заняла четвертое место, а это значит, что спортсменка завоевала право представить Россию на чемпионате мира.

Чемпионат мира по бодибилдингу пройдет 16 ноября в Риге. На прошедших соревнованиях вышли 700 лучших культуристов из 70 городов России и Восточной Европы. Победное шествие Алены Агафоновой началась всего месяц назад, когда спортсменка стала абсолютной чемпионкой Ленинградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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