Якутянка выступит на чемпионате мира по бодибилдингу

СЕГОДНЯ 03:39 2019-10-21T03:39:02+03:00

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На прошедших выходных в Перми прошел 31-ый чемпионат России по бодибилдингу и мультитурнир по силовым видам спорта Perm Power Expo. На этом соревновании якутянка Алена Агафонова заняла четвертое место, а это значит, что спортсменка завоевала право представить Россию на чемпионате мира.

Чемпионат мира по бодибилдингу пройдет 16 ноября в Риге. На прошедших соревнованиях вышли 700 лучших культуристов из 70 городов России и Восточной Европы. Победное шествие Алены Агафоновой началась всего месяц назад, когда спортсменка стала абсолютной чемпионкой Ленинградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU