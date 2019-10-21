2019-10-21T03:20:06+03:00
Общество

22 октября в Якутске отключат холодную воду

Отключение пройдет из-за переврезки участка водопровода
Ольга Донская
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--Фото: Евгения ГУСЕВА
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Завтра, 22 октября, в нескольких районах Якутска ожидается ограничение холодного водоснабжения. Подачу воды приостановят из-за переврезки участка водопровода.

С 10:00 до 20:00 часо по якутскому времени под отключение попадут улицы Можайского (четные дома), Циолковского, Быковского, Гагарина, Жуковского, второй–четвертый километры Маганского тракта, аэропорт, «Газпром», Племобъединение, «Учур», СМУ–16, Кирзавод.

ИСТОЧНИК KP.RU

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