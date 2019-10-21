Николай Валуев подписал соглашение о сотрудничестве с Советом отцов Якутии

СЕГОДНЯ 02:57 2019-10-21T02:57:08+03:00

Бывший спортсмен, депутат Госдумы прибыл в республику с визитом

Изменить размер текста: A A

Депутат Госдумы, бывший спортсмен Николай Валуев приехал в Якутию с визитом. В рамках визита депутат подписал соглашение о сотрудничестве с Советом отцом республики, об этом стало известно со слов самого Николая.

Цель соглашения – проведение соревнований по различным видам спорта, популяризация регулярных занятий спортом, пропаганда трезвого и здорового образа жизни и патриотическое воспитание. Соглашение будет способствовать взаимодействию сторон в области развития физической культуры и спорта на территории Якутии.

Также Валуев обсудил вопросы развития экологического туризма, охотничьего хозяйства и сохранения охотничьих ресурсов в Якутии.

ИСТОЧНИК KP.RU