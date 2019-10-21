2019-10-21T02:57:08+03:00
Общество

Николай Валуев подписал соглашение о сотрудничестве с Советом отцов Якутии

Бывший спортсмен, депутат Госдумы прибыл в республику с визитом
Ольга Донская
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--Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Депутат Госдумы, бывший спортсмен Николай Валуев приехал в Якутию с визитом. В рамках визита депутат подписал соглашение о сотрудничестве с Советом отцом республики, об этом стало известно со слов самого Николая.

Цель соглашения – проведение соревнований по различным видам спорта, популяризация регулярных занятий спортом, пропаганда трезвого и здорового образа жизни и патриотическое воспитание. Соглашение будет способствовать взаимодействию сторон в области развития физической культуры и спорта на территории Якутии.

Также Валуев обсудил вопросы развития экологического туризма, охотничьего хозяйства и сохранения охотничьих ресурсов в Якутии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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