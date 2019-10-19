2019-10-19T06:25:41+03:00
Общество

В очереди на получение земли в Якутске стоят шесть тысяч многодетных семей

В столице республики практически не осталось свободных территорий для предоставления участков
Нинель ГУСЕВА
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Чтобы обустроить зоны индивидуальной жилой застройки для 7,5 тысяч земельных участков, республике нужно более 5,5 млрд рублей.Чтобы обустроить зоны индивидуальной жилой застройки для 7,5 тысяч земельных участков, республике нужно более 5,5 млрд рублей.Фото: ЯСИА
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В очереди на получение земли в столице республики стоят 6 тысяч многодетных семей. Для получения участка заявители должны постоянно проживать в Якутске не менее 5 лет.

Всего с 2011 года в республике предоставлено 9283 участка, 6852 из них использованы под индивидуальное жилищное строительство. И только порядка 1,5 тысяч наделов обеспечены необходимой инфраструктурой.

Затраты на обеспечение электроснабжением и устройством дорог на один участок составляют порядка 200 тысяч рублей, на газо- и теплоснабжение – еще около 450 тысяч рублей. Чтобы обустроить зоны индивидуальной жилой застройки для 7,5 тысяч земельных участков, республике нужно более 5,5 млрд рублей.

В столице республики практически не осталось свободных территорий для предоставления участков. На выделенных участках отсутствует какая-либо инфраструктура, дороги, электроснабжение и удобные подъездные пути. В этом году на газификацию участков было выделено 44 млн рублей из городского и 103 млн рублей из республиканского бюджетов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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