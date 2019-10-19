В очереди на получение земли в Якутске стоят шесть тысяч многодетных семей

СЕГОДНЯ 06:25 2019-10-19T06:25:41+03:00

Чтобы обустроить зоны индивидуальной жилой застройки для 7,5 тысяч земельных участков, республике нужно более 5,5 млрд рублей. Фото: ЯСИА

Изменить размер текста: A A

В очереди на получение земли в столице республики стоят 6 тысяч многодетных семей. Для получения участка заявители должны постоянно проживать в Якутске не менее 5 лет.

Всего с 2011 года в республике предоставлено 9283 участка, 6852 из них использованы под индивидуальное жилищное строительство. И только порядка 1,5 тысяч наделов обеспечены необходимой инфраструктурой.

Затраты на обеспечение электроснабжением и устройством дорог на один участок составляют порядка 200 тысяч рублей, на газо- и теплоснабжение – еще около 450 тысяч рублей. Чтобы обустроить зоны индивидуальной жилой застройки для 7,5 тысяч земельных участков, республике нужно более 5,5 млрд рублей.

В столице республики практически не осталось свободных территорий для предоставления участков. На выделенных участках отсутствует какая-либо инфраструктура, дороги, электроснабжение и удобные подъездные пути. В этом году на газификацию участков было выделено 44 млн рублей из городского и 103 млн рублей из республиканского бюджетов.

ИСТОЧНИК KP.RU