«Гордость Якутии»: определена пятерка финалистов народной премии в номинации «Учитель»

СЕГОДНЯ 06:08 2019-10-19T06:08:36+03:00

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Завершено отборочное голосование в номинации «Учитель» народной премии «Гордость Якутии». Пятёрка участников, набравшая наибольшее количество голосов, сойдется в финале.

В отборочном голосовании приняли участие 46 учителей из 15 районов республики и города Якутска. За кандидатов было отдано 58 629 голосов.

В пятёрку финалистов вошли учитель СОШ №1 из Якутска Татьяна Сергеева, педагог школы №19 им. Л. Попугаевой из Удачного Анжела Вайнер, учитель Нюрбинского технического лицея им. А.Н.Чусовского Галина Копылова, Акулина Федорова из Вилюйской гимназии имени И.Л. Кондакова и преподаватель Жатайского техникума Елена Романова.

Финальное голосование в номинации «Учитель» стартует 21 октября в 12:00 и завершится 25 октября.

Организатор премии – холдинг «Сахамедиа», в который входят газеты «Якутия» и «Саха сирэ», информагентство YSIA.RU, сайты Edersaas.ru, «Якутия-Дэйли» и Yakutia.kp.ru. Проект реализуется в рамках Года консолидации в республике.

ИСТОЧНИК KP.RU