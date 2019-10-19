«Он очень убедительно говорил»: аферист выманил у пенсионерки из Якутии все накопления

СЕГОДНЯ 06:00 2019-10-19T06:00:54+03:00

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69-летняя жительница Нерюнгри стала очередной жертвой аферистов. Купившись на обещания о мифической компенсации, пожилая женщина лишилась 124 тысяч рублей.

Ей позвонил мужчина, который представился сотрудником контрольно-ревизионной комиссии при правительстве РФ. Он сообщил, что мазь «Сустофас», которую приобретала женщина, признана контрафактной, и ей полагается компенсация.

Чтобы получить деньги, необходимо оплатить страховку, а уплаченные суммы будут возвращены вместе с компенсацией. Пенсионерка перевела мошеннику сначала 32 000 рублей, затем ещё 47 000 и 45 000.

Через некоторое время женщине снова позвонили и сообщили, что нужно заплатить еще 45 тысяч рублей. Пенсионерка ответила, что у неё больше нет денег, однако звонивший был очень настойчив. Тогда потерпевшая поняла, что общается с мошенниками, и обратилась в полицию.

Как выяснилось, женщина знала о существовании мобильных аферистов, читала о фактах мошенничества в СМИ, но поверила звонившему, который очень убедительно говорил.

ИСТОЧНИК KP.RU