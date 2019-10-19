2019-10-19T06:00:54+03:00
Происшествия

«Он очень убедительно говорил»: аферист выманил у пенсионерки из Якутии все накопления

Мошенник представился сотрудником контрольно-ревизионной комиссии при Правительстве РФ
Нинель ГУСЕВА
Поделиться:
В надежде получить мифическую компенсацию пожилая женщина лишилась 124 тысяч рублей.В надежде получить мифическую компенсацию пожилая женщина лишилась 124 тысяч рублей.Фото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

69-летняя жительница Нерюнгри стала очередной жертвой аферистов. Купившись на обещания о мифической компенсации, пожилая женщина лишилась 124 тысяч рублей.

Ей позвонил мужчина, который представился сотрудником контрольно-ревизионной комиссии при правительстве РФ. Он сообщил, что мазь «Сустофас», которую приобретала женщина, признана контрафактной, и ей полагается компенсация.

Чтобы получить деньги, необходимо оплатить страховку, а уплаченные суммы будут возвращены вместе с компенсацией. Пенсионерка перевела мошеннику сначала 32 000 рублей, затем ещё 47 000 и 45 000.

Через некоторое время женщине снова позвонили и сообщили, что нужно заплатить еще 45 тысяч рублей. Пенсионерка ответила, что у неё больше нет денег, однако звонивший был очень настойчив. Тогда потерпевшая поняла, что общается с мошенниками, и обратилась в полицию.

Как выяснилось, женщина знала о существовании мобильных аферистов, читала о фактах мошенничества в СМИ, но поверила звонившему, который очень убедительно говорил.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В очереди на получение земли в Якутске стоят шесть тысяч многодетных семей
«Гордость Якутии»: определена пятерка финалистов народной премии в номинации «Учитель»
С начала года санавиация Якутии эвакуировала более 1800 пациентов, в том числе 299 детей
Под Якутском столкнулись микрогрузовик и большегруз, один человек погиб
Парк спецтехники аэропорта «Якутск» пополнился двумя новыми ленточными транспортерами
Следком Якутии проверяет факт избиения 4-летнего ребенка по сообщениям в соцсетях
Завтра в Якутске синоптики обещают до +3 градусов
Фотофакт: в Якутске прошли подводные тренировки водолазов-спасателей
Летние шины в октябре: в ДТП в одном из районов Якутии пострадала пожилая женщина
В Якутске безработная женщина украла пуховик у пенсионерки
В Якутске служебная собака Жакарда нашла грабителя
«Полярные авиалинии» открывают перевозки на вертолетах через реку Лена
Якутянина без его ведома перевели в частный пенсионный фонд
В Якутске проверили лжекафе, торгующие алкоголем
30 якутских социальных проектов получат поддержку Фонда Президентских грантов
Завтра в одном из районов Якутска ограничат подачу холодной воды
Смарт-часы, телефон и шпаргалки: шесть нарушений якутских школьников на ЕГЭ
18 октября в Якутске потеплеет до +5 градусов
В Якутске пройдет благотворительная акция «Путь к дому»
В Якутске школьники из малообеспеченных семей всех возрастов будут ездить на маршрутках бесплатно
Одна непотушенная сигарета стала причиной пожара: в Верхнеколымском районе пьяный мужчина спалил свою квартиру