С начала года санавиация Якутии эвакуировала более 1800 пациентов, в том числе 299 детей
С января по сентябрь 2019 года в Якутии выполнено 1208 санзаданий, для оказания экстренной медицинской помощи эвакуировано более 1800 пациентов, в том числе 299 детей.
Вертолеты санавиации дислоцированы на базе центральных районных больниц Мирнинского, Среднеколымского, Нюрбинского, Нерюнгринского, Верхоянского и Булунского районов. Пять вертолетов Ми-8 МТВ базируются в Среднеколымске, Батагае, Нюрбе и Магане.
Вертолеты Ми-8 МТВ оснащены современным реанимационным модулем, который включает в себя аппарат искусственной вентиляции легких, дефибриллятор, инфузоматы, консоль с подводкой медицинских газов и электричества и аппарат ЭКГ. Это позволяет транспортировать крайне тяжелых пациентов, которых раньше невозможно было эвакуировать, и начать специализированное лечение уже во время полета.
Чаще всего эвакуируют людей, страдающих болезнями системы кровообращения, а также получивших тяжелые травмы, беременных женщин и женщин, находящихся в послеродовом периоде.
ИСТОЧНИК KP.RU