С начала года санавиация Якутии эвакуировала более 1800 пациентов, в том числе 299 детей

СЕГОДНЯ 12:28 2019-10-18T12:28:39+03:00

Вертолеты Ми-8 МТВ оснащены современным реанимационным модулем, что позволяет транспортировать крайне тяжелых пациентов и начать специализированное лечение уже во время полета.

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С января по сентябрь 2019 года в Якутии выполнено 1208 санзаданий, для оказания экстренной медицинской помощи эвакуировано более 1800 пациентов, в том числе 299 детей.

Вертолеты санавиации дислоцированы на базе центральных районных больниц Мирнинского, Среднеколымского, Нюрбинского, Нерюнгринского, Верхоянского и Булунского районов. Пять вертолетов Ми-8 МТВ базируются в Среднеколымске, Батагае, Нюрбе и Магане.

Вертолеты Ми-8 МТВ оснащены современным реанимационным модулем, который включает в себя аппарат искусственной вентиляции легких, дефибриллятор, инфузоматы, консоль с подводкой медицинских газов и электричества и аппарат ЭКГ. Это позволяет транспортировать крайне тяжелых пациентов, которых раньше невозможно было эвакуировать, и начать специализированное лечение уже во время полета.

Чаще всего эвакуируют людей, страдающих болезнями системы кровообращения, а также получивших тяжелые травмы, беременных женщин и женщин, находящихся в послеродовом периоде.

ИСТОЧНИК KP.RU