СЕГОДНЯ 11:13 2019-10-18T11:13:05+03:00

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Под Якутском столкнулись микрогрузовик и большегруз, один человек погиб. ДТП произошло днем 18 октября на 32 километре Покровского тракта.

По предварительным данным, водитель автомобиля «Митсубиши Кантер» не справился с управлением, выехал на «встречку» и столкнулся с грузовиком «Скания». Виновник ДТП погиб на месте, два его пассажира получили различные травмы. Водитель большегруза не пострадал.

Сейчас на месте аварии работает следственно-оперативная группа. Специалистам предстоит установить причины и обстоятельства ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU