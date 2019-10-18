Под Якутском столкнулись микрогрузовик и большегруз, один человек погиб
Еще двое получили травмы
На месте аварии работает следственно-оперативная группа.
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Под Якутском столкнулись микрогрузовик и большегруз, один человек погиб. ДТП произошло днем 18 октября на 32 километре Покровского тракта.
По предварительным данным, водитель автомобиля «Митсубиши Кантер» не справился с управлением, выехал на «встречку» и столкнулся с грузовиком «Скания». Виновник ДТП погиб на месте, два его пассажира получили различные травмы. Водитель большегруза не пострадал.
Сейчас на месте аварии работает следственно-оперативная группа. Специалистам предстоит установить причины и обстоятельства ДТП.
ИСТОЧНИК KP.RU