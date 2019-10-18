Следком Якутии проверяет факт избиения 4-летнего ребенка по сообщениям в соцсетях
Следком республики проводит проверку факта избиения 4-летнего ребенка. Фото мальчика с явными следами насилия на лице, теле, руках и ногах распространялись в системе мгновенного обмена сообщениями 18 октября.
В настоящее время малыш находится в одной из больниц Якутска, где ему оказывается необходимая врачебная помощь.
В ходе доследственной проверки сотрудники Центрального межрайонного следственного отдела установят обстоятельства получения мальчиком телесных повреждений, выяснят условия его проживания и воспитания. В раках проверки также будет проведена судебно-медицинская экспертиза, которая позволит установить степень тяжести полученных травм.
По результатам проверки, ход которой находится на контроле руководителя следственного управления следкома республики, будет принято процессуальное решение.
ИСТОЧНИК KP.RU