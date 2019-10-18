Фотофакт: в Якутске прошли подводные тренировки водолазов-спасателей
Республиканская Служба спасения провела тренировки водолазов-спасателей в 203 микрорайоне Якутска.
Толщина льда на водоемах республики сейчас составляет около 5 см. Поэтому совершенно недопустимо выходить на лед — существует реальная опасность провалиться.
Такие тренировки проводятся регулярно, так как спасатель должен быть универсалом. Как сообщает пресс-служба Государственного комитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения, поэтому у каждый из сотрудников службы спасения освоил 5-6 специальностей.
На следующей неделе запланированы тренировки по воздушно-десантной подготовке и спускам с вертолета.
ИСТОЧНИК KP.RU