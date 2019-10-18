2019-10-18T08:25:43+03:00
Общество

Фотофакт: в Якутске прошли подводные тренировки водолазов-спасателей

Толщина льда на водоемах составляет всего 5 см
Нинель ГУСЕВА
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На следующей неделе запланированы тренировки по воздушно-десантной подготовке и спускам с вертолета.На следующей неделе запланированы тренировки по воздушно-десантной подготовке и спускам с вертолета.
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Республиканская Служба спасения провела тренировки водолазов-спасателей в 203 микрорайоне Якутска.

Толщина льда на водоемах республики сейчас составляет около 5 см. Поэтому совершенно недопустимо выходить на лед — существует реальная опасность провалиться.

Такие тренировки проводятся регулярно, так как спасатель должен быть универсалом. Как сообщает пресс-служба Государственного комитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения, поэтому у каждый из сотрудников службы спасения освоил 5-6 специальностей.

На следующей неделе запланированы тренировки по воздушно-десантной подготовке и спускам с вертолета.

ИСТОЧНИК KP.RU

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