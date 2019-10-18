Летние шины в октябре: в ДТП в одном из районов Якутии пострадала пожилая женщина
В Нюрбинском районе Якутии в ДТП пострадала пожилая женщина. Авария произошла утром 17 октября на ул. Комсомольская в Нюрбе.
Виновником ДТП стал 51-летний водитель «Toyota Rush», который врезался в стоявший на проезжей части «УАЗ- 315195». В этот момент в отечественный внедорожник садилась пожилая женщина. От удара пенсионерка упала и получила закрытый перелом лучевидной кости без смещения, ей назначено амбулаторное лечение.
Как выяснилось, владелец иномарки до сих пор не «переобул» свое авто, ездил в середине октября на летней резине и не успел затормозить.
По факту ДТП проводится проверка.
ИСТОЧНИК KP.RU