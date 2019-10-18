2019-10-18T08:09:14+03:00
Происшествия

Летние шины в октябре: в ДТП в одном из районов Якутии пострадала пожилая женщина

Водитель не сумел затормозить на скользкой дороге и врезался в стоявший на дороге «УАЗ»
Нинель ГУСЕВА
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По факту ДТП проводится проверка.По факту ДТП проводится проверка.
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В Нюрбинском районе Якутии в ДТП пострадала пожилая женщина. Авария произошла утром 17 октября на ул. Комсомольская в Нюрбе.

Виновником ДТП стал 51-летний водитель «Toyota Rush», который врезался в стоявший на проезжей части «УАЗ- 315195». В этот момент в отечественный внедорожник садилась пожилая женщина. От удара пенсионерка упала и получила закрытый перелом лучевидной кости без смещения, ей назначено амбулаторное лечение.

Как выяснилось, владелец иномарки до сих пор не «переобул» свое авто, ездил в середине октября на летней резине и не успел затормозить.

По факту ДТП проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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