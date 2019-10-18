В Якутске безработная женщина украла пуховик у пенсионерки

СЕГОДНЯ 04:53 2019-10-18T04:53:07+03:00

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В полицию Якутска обратилась 77-летняя женщина с заявлением о краже. У нее похитили пуховик.

Бабушка рассказала, что торговала на улице продуктами. Работники рынка, увидев ее на холоде, выделили торговое место в здании. В помещении потерпевшая сняла пуховик. Через некоторое время пожилая женщина отлучилась, вернувшись назад, она обнаружила, что кто-то похитил ее куртку.

Сотрудники уголовного розыска установили личность похитителя. Им оказалась 36-летняя безработная женщина. Злоумышленница утащила куртку в один из подъездов, в котором ночевала на днях.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», санкция данной статьи предусматривает наказание до 5 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU