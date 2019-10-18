«Полярные авиалинии» открывают перевозки на вертолетах через реку Лена

СЕГОДНЯ 04:23 2019-10-18T04:23:22+03:00

Изменить размер текста: A A

В связи с закрытием переправы через реку Лену авиакомпания «Полярные авиалинии» организует пассажирские и грузовые авиаперевозки на вертолетах Ми-8 из Якутска в Нижний Бестях. Рейсы будут выполняться по маршрутам Маган — площадка Манньыаттаах — Маган (пассажирские) и Хатассы — площадка Манньыаттаах — Хатассы (грузовые).

Пассажирский тариф по маршруту Маган — Нижний Бестях составит 4300 рублей. Стоимость перевозки 1 кг груза — 40 рублей. Оформить билеты можно будет на посадочной площадке Манньыаттаах перед вылетом рейса, для вылета из Якутска купить билет нужно будет в аэропорту Маган в кассе АК «Полярные авиалинии». Норма бесплатного провоза багажа — 20 кг на одного пассажира.

ИСТОЧНИК KP.RU