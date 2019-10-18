Якутянина без его ведома перевели в частный пенсионный фонд
Прокуратура республики выявила мошенничество с пенсионными накоплениями жителя Якутска. В октябре 2017 года в Пенсионный фонд РФ по Москве и Московской области поступило заявление от имени одного из жителей Якутска о досрочном переходе из Пенсионного фонда России в негосударственный пенсионный фонд „Будущее“ и в тот же день от его имени заключен договор об обязательном пенсионном страховании.
Как оказалось, мужчина никакие заявления не подписывал, сам пострадавший живет в Якутске, согласия на перевод пенсионных накоплений он не давал. По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о мошенничестве.
ИСТОЧНИК KP.RU