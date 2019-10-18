2019-10-18T03:36:56+03:00
Происшествия

Якутянина без его ведома перевели в частный пенсионный фонд

Пострадавший, якобы, написал заявление в Московской области
Ольга Донская
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--Фото: Валентин ДРУЖИНИН
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Прокуратура республики выявила мошенничество с пенсионными накоплениями жителя Якутска. В октябре 2017 года в Пенсионный фонд РФ по Москве и Московской области поступило заявление от имени одного из жителей Якутска о досрочном переходе из Пенсионного фонда России в негосударственный пенсионный фонд „Будущее“ и в тот же день от его имени заключен договор об обязательном пенсионном страховании.

Как оказалось, мужчина никакие заявления не подписывал, сам пострадавший живет в Якутске, согласия на перевод пенсионных накоплений он не давал. По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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