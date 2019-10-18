2019-10-18T02:52:43+03:00
Общество

В Якутске проверили лжекафе, торгующие алкоголем

Во время рейда было осмотрено 7 объектов торговли
Ольга Донская
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В Якутске прошел рейд для выявления лжекафе, торгующих алкоголем. Всего было осмотрено семь торговых точек.

На эти заведения жаловались местные жители. В торговых точках найдены множество нарушений - отсутствие контрольно-кассовой техники, несоответствие ценников, отсутствие «Уголка потребителя», несоответствие заявленной категории общепита, нецелевое использование объекта.

В списке предприятий розничной торговли алкогольной продукцией порядка 70 объектов, по которым выявлены те или иные нарушения. Часть из них уже закрыты, часть объектов привели в соответствие требованиям законодательства. Мы постоянно мониторим ситуацию, — рассказала начальник управления муниципального контроля Анна Александрова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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