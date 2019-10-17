30 якутских социальных проектов получат поддержку Фонда Президентских грантов

СЕГОДНЯ 12:01 2019-10-17T12:02:27+03:00

Якутия лидирует среди регионов Дальнего Востока по количеству поданных заявок и победителей конкурса.

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30 из 103 проектов от Якутии получат более 26,9 млн рублей от Фонда Президентских грантов. Среди районов республики наиболее активными участниками конкурса стали город Якутск (14 победителей), Горный, Хангаласский (по 3 победителя), Мирнинский, Вилюйский и Усть-Алданский районы (по 2 победителя).

Наибольшее количество проектов (7) поддержано по направлению «Сохранение исторической памяти», еще 6 проектов – по направлению «Поддержка проектов в области науки, образования, просвещения» и 4 проекта по направлению «Охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни».

Среди регионов Дальневосточного федерального округа по количеству поданных заявок и победителей лидирует Якутия. На оба конкурса от республики было подано 202 проекта, 52 из которых поддержано.

По решению объединённого экспертного совета во втором конкурсе президентских грантов 2019 года получили поддержку 2128 проекта со всей страны.

ИСТОЧНИК KP.RU