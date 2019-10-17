Завтра в одном из районов Якутска ограничат подачу холодной воды
Временные неудобства связаны с переврезкой участка водопровода
Холодную воду отключат на 10 часов.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Завтра, 18 октября, с 10:00 до 20:00 в одном из районов Якутска ограничат подачу холодной воды.
Временные неудобства связаны с переврезкой участка водопровода на водолинии «КП Авиапорт – Водоузел №3».
Как сообщается на сайте "Водоканала", под отключение попадают СТО «Техноцентр» и автомойка «Мойдодыр».
ИСТОЧНИК KP.RU