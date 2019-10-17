Смарт-часы, телефон и шпаргалки: шесть нарушений якутских школьников на ЕГЭ

СЕГОДНЯ 10:31 2019-10-17T10:31:11+03:00

Об этом рассказал министр образования и науки республики Владимир Егоров

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В Якутии подвели итоги ЕГЭ. По многим предметам наблюдается положительный рост, постепенно растет количество «стобалльников».

В этом году наивысший результат показали 19 ребят по шести предметам. Также двое учеников из республики сдали два экзамена на сто баллов. Но не обходится и не без нарушений.

Например, во время проведения ЕГЭ-2019 зафиксировано шесть нарушений – ученики пытались пронести телефон, смарт-часы и шпаргалки.

ИСТОЧНИК KP.RU