Смарт-часы, телефон и шпаргалки: шесть нарушений якутских школьников на ЕГЭ
Об этом рассказал министр образования и науки республики Владимир Егоров
-Фото: Артем КИЛЬКИН
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В Якутии подвели итоги ЕГЭ. По многим предметам наблюдается положительный рост, постепенно растет количество «стобалльников».
В этом году наивысший результат показали 19 ребят по шести предметам. Также двое учеников из республики сдали два экзамена на сто баллов. Но не обходится и не без нарушений.
Например, во время проведения ЕГЭ-2019 зафиксировано шесть нарушений – ученики пытались пронести телефон, смарт-часы и шпаргалки.
ИСТОЧНИК KP.RU