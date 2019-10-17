В Якутске пройдет благотворительная акция «Путь к дому»

СЕГОДНЯ 10:06 2019-10-17T10:06:06+03:00

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18 октября в Якутске пройдет социально-благотворительная акция «Путь к дому». Цель мероприятия помощь гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, не имеющим постоянного места жительства и работы и ведущим асоциальный образ жизни.

По информации аппарата уполномоченного по правам человека в Якутии, в 2018 и 2019 годах было проведено 5 акций и один месячник. За помощью всего обратились 264 человека. 91 из них пожелал получить помощь с временным жильем, восстановлением документов и трудоустройством. Из них смог удержаться и получить помощь 51 человек.

13 человек устроились на работу разнорабочими в сельском хозяйстве, рабочими в магазинах, в самих реабилитационных организациях и даже на станцию скорой помощи. Пять человек вернулись в семьи, 16 уехали обратно к себе в районы и улусы. Многим удалось оформить пенсию, восстановить паспорта, СНИЛС, ИНН, аттестаты и другие важные документы.

Акция пройдет с 10:00 до 17:00 часов около кафе «Хоттей» по адресу улица Федора Попова, 8/1.

ИСТОЧНИК KP.RU