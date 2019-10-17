Одна непотушенная сигарета стала причиной пожара: в Верхнеколымском районе пьяный мужчина спалил свою квартиру

СЕГОДНЯ 09:33 2019-10-17T09:33:11+03:00

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Житель села Зырянка Вернеколымского района республики уснул с непотушенной сигаретой. Из-за этого в квартире начался пожар.

Жителям многоквартирного дома с помощью огнетушителей удалось самостоятельно потушить огонь. Прибывшие пожарные эвакуировали из задымленной квартиры мужчину и передали его работникам скорой медицинской помощи, а также извлекли тлеющие спальные принадлежности на улицу.

Как стало известно, виновник возгорания был сильно пьян. По данным МЧС РФ по Якутии, с начала 2019 года на территории республики зафиксировано более 340 пожаров из-за неосторожности при курении, при которых погибло 11 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU