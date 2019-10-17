Медучреждения Якутии получат новое оборудование

СЕГОДНЯ 08:38 2019-10-17T08:38:26+03:00

Изменить размер текста: A A

Медучреждения Якутии получают новое современное оборудование. Оснащение происходит в рамках реализации нацпроекта «Здравоохранение».

Якутский онкодиспансер приобрел 3 лабораторных аппарата — анализатор критических состояний, анализатор мочи, биохимический анализатор; операционные мониторы, прикроватные мониторы с центральной станцией и другое. А центр экстренной медицинской помощи в республиканской больнице №2 обзавелся 6-тью аппаратами для искусственной вентиляции легких, 2-мя функциональными 7-ю обычными кроватями.

Помимо всего, планируется дополнительное оснащение медицинских учреждений республики медоборудованием, которое будет поставлено до конца 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU