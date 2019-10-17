2019-10-17T06:21:00+03:00
Общество

В Нижнем Бестяхе открыли новый зал ожидания

Зал открыт силами компании «Железные дороги Якутии»
Ольга Донская
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В якутском посёлке Нижний Бестях открылся новый зал ожидания. Теперь пассажиры водного транспорта смогут подождать прибытия или отплытия в комфортных условиях.

В павильоне есть зал ожидания, помещение досмотра, кабинеты администрации и медицинского персонала, пост охраны, комната матери и ребенка, мужской и женский санузлы, буфет и другие технологические помещения. Здание построено силами компании «Железные дороги Якутии».

После открытия пункт ожидания начал принимать первых пассажиров, которые прибыли к отправлению теплохода «Виктор Рукавишников».

ИСТОЧНИК KP.RU

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