В Нижнем Бестяхе открыли новый зал ожидания
Зал открыт силами компании «Железные дороги Якутии»
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В якутском посёлке Нижний Бестях открылся новый зал ожидания. Теперь пассажиры водного транспорта смогут подождать прибытия или отплытия в комфортных условиях.
В павильоне есть зал ожидания, помещение досмотра, кабинеты администрации и медицинского персонала, пост охраны, комната матери и ребенка, мужской и женский санузлы, буфет и другие технологические помещения. Здание построено силами компании «Железные дороги Якутии».
После открытия пункт ожидания начал принимать первых пассажиров, которые прибыли к отправлению теплохода «Виктор Рукавишников».
ИСТОЧНИК KP.RU