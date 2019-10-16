2019-10-16T09:57:27+03:00
Происшествия

Три человека пострадали в ДТП в Хангаласском районе

На дороге столкнулись два автомобиля
Ольга Донская
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На 40 километре дороги «Умнас» Хангаласского района Якутии произошло столкновение двух автомобилей. В результате аварии пострадало три человека.

Водитель автомобиля «Тойота Калдина», следуя со стороны Якутска, выехал на встречную полосу и врезался в «Газель». В результате аварии пострадали оба водителя и одна пассажирка «Газели». Скорая помощь доставила пострадавших в больницу Покровска. Отмечается, что признаков опьянения у водителей не было выявлено.

В настоящее время проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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