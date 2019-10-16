Три человека пострадали в ДТП в Хангаласском районе
На дороге столкнулись два автомобиля
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На 40 километре дороги «Умнас» Хангаласского района Якутии произошло столкновение двух автомобилей. В результате аварии пострадало три человека.
Водитель автомобиля «Тойота Калдина», следуя со стороны Якутска, выехал на встречную полосу и врезался в «Газель». В результате аварии пострадали оба водителя и одна пассажирка «Газели». Скорая помощь доставила пострадавших в больницу Покровска. Отмечается, что признаков опьянения у водителей не было выявлено.
В настоящее время проводится проверка.
ИСТОЧНИК KP.RU