На днях в Якутске закончат асфальтирование оставшихся участков улиц

СЕГОДНЯ 09:24 2019-10-16T09:24:02+03:00

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В Якутске с 15 октября ведутся последние работы по асфальтированию оставшихся участков улиц Ларионова (620 м) и Пилотов (450 м). Укладка асфальта планируют завершить в четверг, 17 октября.

Также, параллельно продолжаются работы по устройству тротуара по участкам улиц Петра Алексеева, Жорницкого, Газовиков и Школьная. Ведутся работы по наружному освещению на улицах Красильникова, Экспериментальная, Якова Петерса, Школьная и Газовиков. Во вторник, 15 октября, завершили асфальтирование 70-метрового участка улицы Суоруна Омоллоона.

Сроком окончания работ по этим контрактам установлено 31 октября. На этой неделе будут завершены и сданы в эксплуатацию объекты в микрорайоне Марха.

ИСТОЧНИК KP.RU