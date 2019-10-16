На днях в Якутске закончат асфальтирование оставшихся участков улиц
В Якутске с 15 октября ведутся последние работы по асфальтированию оставшихся участков улиц Ларионова (620 м) и Пилотов (450 м). Укладка асфальта планируют завершить в четверг, 17 октября.
Также, параллельно продолжаются работы по устройству тротуара по участкам улиц Петра Алексеева, Жорницкого, Газовиков и Школьная. Ведутся работы по наружному освещению на улицах Красильникова, Экспериментальная, Якова Петерса, Школьная и Газовиков. Во вторник, 15 октября, завершили асфальтирование 70-метрового участка улицы Суоруна Омоллоона.
Сроком окончания работ по этим контрактам установлено 31 октября. На этой неделе будут завершены и сданы в эксплуатацию объекты в микрорайоне Марха.
ИСТОЧНИК KP.RU