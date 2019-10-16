Якутские борцы выступят на одном из самых престижных турниров Сибири

СЕГОДНЯ 07:56 2019-10-16T07:56:46+03:00

Всего на соревнованиях встретятся 280 борцов из 20 стран мира

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В седьмой раз в Кемерово пройдет международный турнир по вольной борьбе «Шахтерская Слава». Эти соревнования считаются одними из самых престижных в Сибири.

На ковер выйдут более 280 борцов из двух десятков стран мира встретятся, в том числе и спортсмены из Якутии. В этом году на нем будут бороться всего три воспитанника якутской школы борьбы: Петр Константинов (57 кг), Яков Павлов (61 кг) и Айсен Потапов (65 кг).

ИСТОЧНИК KP.RU