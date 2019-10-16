В Якутске организовали бесплатный показ якутской комедии для детей инвалидов
Долгожданная комедия «Экспедиция» уже на больших экранах республики
-
Изменить размер текста:
Якутский кинотеатр «Центральный» подарил немного радости для детей инвалидов. Руководство кинотеатра организовало бесплатный показ якутской кинокомедии «Экспедиция» режиссера Гаврила Менкярова.
Воспитанникам республиканского техникума-интерната профессиональной и медико - социальной реабилитации инвалидов понравился фильм, настолько, что ребята передали свои приветы и теплые слова создателям комедии.
ИСТОЧНИК KP.RU