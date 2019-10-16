2019-10-16T07:57:16+03:00
Общество

В Якутске организовали бесплатный показ якутской комедии для детей инвалидов

Долгожданная комедия «Экспедиция» уже на больших экранах республики
Ольга Донская
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Якутский кинотеатр «Центральный» подарил немного радости для детей инвалидов. Руководство кинотеатра организовало бесплатный показ якутской кинокомедии «Экспедиция» режиссера Гаврила Менкярова.

Воспитанникам республиканского техникума-интерната профессиональной и медико - социальной реабилитации инвалидов понравился фильм, настолько, что ребята передали свои приветы и теплые слова создателям комедии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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