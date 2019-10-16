В Якутске безработный мужчина украл куртку и женские кроссовки в одном из торговых центров города

СЕГОДНЯ 06:29 2019-10-16T06:29:58+03:00

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В Якутске в одном из торговых центров произошло сразу две кражи, совершенные одним и тем же преступником. Безработный 32-летний мужчины вынес из магазинов куртку и женские кроссовки.

Подозреваемый зашел в магазин, выбрал куртку стоимостью пять тысяч рублей и спокойно вышел из помещения. Далее, злоумышленник направился на другой этаж центра и вынес из спортивного магазина женские кроссовки. При этом упоминается, что антикражные чипы не сработали.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU