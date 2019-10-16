Двое мужчин погибли при пожаре в Якутии

СЕГОДНЯ 05:38 2019-10-16T05:39:42+03:00

Опознан только один из них

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Пожарными обнаружены тела двух мужчин при тушении огня в частном жилом доме. Трагедия произошла в селе Чапчылган Амгинского района Якутии.

Следователи осмотрели тела погибших, место происшествия, изъяли необходимые предметы, имеющие значение для установления обстоятельств произошедшего. Личность одного из погибших установлена – им оказался проживавший в данном доме мужчина. Личность второго погибшего устанавливается.

Следователи организовали проведение процессуальной проверки, в рамках которой будет проведена пожарно-техническая экспертиза для установления причины возгорания. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU