Двое мужчин погибли при пожаре в Якутии
Пожарными обнаружены тела двух мужчин при тушении огня в частном жилом доме. Трагедия произошла в селе Чапчылган Амгинского района Якутии.
Следователи осмотрели тела погибших, место происшествия, изъяли необходимые предметы, имеющие значение для установления обстоятельств произошедшего. Личность одного из погибших установлена – им оказался проживавший в данном доме мужчина. Личность второго погибшего устанавливается.
Следователи организовали проведение процессуальной проверки, в рамках которой будет проведена пожарно-техническая экспертиза для установления причины возгорания. По ее результатам будет принято процессуальное решение.
ИСТОЧНИК KP.RU