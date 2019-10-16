Заключенные Якутска, посещавшие кружок ландшафтного дизайна, украсили территории колоний птицами

СЕГОДНЯ 05:23 2019-10-16T05:35:15+03:00

Сокол и аисты изготовлены из камня и металла

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На территориях исправительной колонии №6 в Мохсоголлохе и колонии-поселения №2 в Якутске появились фигуры птиц - аистов и сокола. Заключенные изготовили во время посещений кружка ландшафтного дизайна.

- Как известно, „Мохсо оллоох“ в переводе с якутского языка означает „место обитания соколов“, олицетворяющих справедливость и добро, а аисты являются символом новой жизни и удачи, почтения к родителям, любви к детям, долголетия, сказали в пресс-службе УФСИН.

ИСТОЧНИК KP.RU