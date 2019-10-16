На турнире по северному многоборью в Якутске разыграют 800 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 05:10 2019-10-16T05:19:19+03:00

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С 16 по 20 октября в Якутске пройдет Межрегиональный открытый турнир по северному многоборью памяти заслуженного работника народного хозяйства Якутии, почетного строителя России, кандидата экономических наук Виктора Ефимова. Призовой фон турнира - около 800 тысяч рублей.

На соревнованиях ожидается участие более 80 спортсменов из 10 разных команд, в течении четырех дней спортсмены будут бороться на Зеленом лугу, Чочур Муране и в спортивном комплексе «Модун». В списке дисциплин: северный тройной прыжок, метание аркана, бег с палкой по пересеченной местности, метание топора и прыжки через нарты.

Соревнования станут одним из отборочных этапов на чемпионат и первенство России, которые в следующем году пройдут в Якутске.

ИСТОЧНИК KP.RU