Представитель конного завода Нюрбинского района пойман с поддельными документами

СЕГОДНЯ 04:52 2019-10-16T04:52:37+03:00

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УФСБ России по Якутии и прокуратура Нюрбинского района Якутии провели совместную проверку «Конного завода им. Степана Васильева». По результатам проверки стало известно, что представитель предприятия предоставил документы с подложными сведениями для получения субсидии.

Субсидия выделялась из государственного бюджета республики для финансового обеспечения затрат на содержание поголовья. В результате незаконных действий бюджету Якутии причинен материальный ущерб в крупном размере.

На основании переданных материалов отделом МВД России по Нюрбинскому району возбуждено уголовное дело по факту мошенничества, совершенного лицом с использованием своего служебного положения в крупном размере. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств совершенного преступления.

ИСТОЧНИК KP.RU