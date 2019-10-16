Представитель конного завода Нюрбинского района пойман с поддельными документами
УФСБ России по Якутии и прокуратура Нюрбинского района Якутии провели совместную проверку «Конного завода им. Степана Васильева». По результатам проверки стало известно, что представитель предприятия предоставил документы с подложными сведениями для получения субсидии.
Субсидия выделялась из государственного бюджета республики для финансового обеспечения затрат на содержание поголовья. В результате незаконных действий бюджету Якутии причинен материальный ущерб в крупном размере.
На основании переданных материалов отделом МВД России по Нюрбинскому району возбуждено уголовное дело по факту мошенничества, совершенного лицом с использованием своего служебного положения в крупном размере. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств совершенного преступления.
ИСТОЧНИК KP.RU