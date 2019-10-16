В Якутске пройдет Фестиваль косторезного искусства России

СЕГОДНЯ 03:54 2019-10-16T03:54:57+03:00

Мероприятие пройдет с 17 по 20 октября

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С 17 по 20 октября в Якутске пройдет VII Фестиваль косторезного искусства народов России. Мероприятие проводится при поддержке Фонда президентских грантов.

На фестивале примут участие мастера-косторезы, предприятия — производители косторезных изделий, центры художественной резьбы из регионов России, национально-культурные центры, дома народного творчества, творческие союзы, научные и учебные заведения и другие. В Якутск приедут гости из Дании, 13-ти регионов страны и 13-ти регионов республики.

Отметим, что в Якутии находится от 85-90% мировых запасов бивней мамонта, а якутские мастера создавали образцы резьбы еще в 18 веке.

ИСТОЧНИК KP.RU