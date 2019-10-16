Две теплоснабжающие организации Якутска не дали вовремя тепло в некоторые жилые дома
Прокуратура Якутска проверила исполнение жилищного законодательства и законодательства о теплоснабжении. К сожалению, нарушения были найдены.
По распоряжению главы города установлен срок подачи тепла в жилые дома – 15 сентября. Но, по состоянию на 15 сентября обслуживающие организации ООО УК «Арктика Строй» и ООО «Плутон-Вита» опоздали и не обеспечили запуск тепловой энергии в ряд многоквартирных жилых домов из-за незаконченных работ по ремонту систем отопления.
На руководителей этих организаций были возбуждены административные дела, они привлечены к ответственности с назначением штрафа.
ИСТОЧНИК KP.RU