Две теплоснабжающие организации Якутска не дали вовремя тепло в некоторые жилые дома

СЕГОДНЯ 03:45 2019-10-16T03:45:58+03:00

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Прокуратура Якутска проверила исполнение жилищного законодательства и законодательства о теплоснабжении. К сожалению, нарушения были найдены.

По распоряжению главы города установлен срок подачи тепла в жилые дома – 15 сентября. Но, по состоянию на 15 сентября обслуживающие организации ООО УК «Арктика Строй» и ООО «Плутон-Вита» опоздали и не обеспечили запуск тепловой энергии в ряд многоквартирных жилых домов из-за незаконченных работ по ремонту систем отопления.

На руководителей этих организаций были возбуждены административные дела, они привлечены к ответственности с назначением штрафа.

ИСТОЧНИК KP.RU