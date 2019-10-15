2019-10-15T11:15:30+03:00
Общество

В Якутске 6 тысяч многодетных семей ждут свой земельный участок

Бесплатная земля предоставляется семье при рождении или усыновлении третьего ребенка
Ольга Донская
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В Якутске 6 тысяч многодетных семей ожидают получение земельного участка. Об этом сказал руководитель МКУ «Агентство земельных отношений» Игнатий Попов на программе «Прямой эфир с городом».

В республике бесплатный земельный участок полагается семье при рождении или усыновлении третьего ребенка. Эта программа работает с 2011 года, с момента внесения изменений в Земельный кодекс РФ.

За прошедшие месяцы 2019 года в очередь было включено около 500 семей. С 2011 года в Якутске многодетным семьям предоставлено около 3700 бесплатных земельных участков, в основном в пригородной зоне.

ИСТОЧНИК KP.RU

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